Эксперты: аграрии Юга РФ могут потерять треть урожая зерна и овощей

КРАСНОДАР, 21 июля. /ТАСС/. Аграрии в текущем сельскохозяйственном году могут потерять до 30% урожая зерна и плодоовощных культур на Юге России из-за заморозков и засухи. Вместе с тем, доля качественного зерна практически не снизилась, а объем экспорта прогнозируется на уровне прошлого года, рассказали опрошенные ТАСС представители минсельхозов регионов и эксперты отрасли.

Минсельхоз России в начале июля объявил, что, несмотря на неблагоприятные погодные условия, в текущем году планируется собрать порядка 122,5 млн тонн зерна при том, что урожай 2019 года составил 121,2 млн тонн. Также в ведомстве отметили, что в текущем сельхозгоду планируется сохранить на уровне 2019 года и урожай овощей - в размере 14,1 млн тонн. При этом ранее министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев допускал снижение урожайности в южных регионах России в связи с аномально теплой зимой, возвратными заморозками и засушливой весной.

Зерно на экспорт

В Краснодарском крае, который является одним из основных производителей и экспортеров зерна в России, прогнозируют снижение валового сбора и урожайности в этом сельхозгоду. При этом непогода почти не повлияла на качество зерна, говорят власти. "В этом году Краснодарский край подвергся аномальным погодным условиям - почвенной засухе, суровым весенним возвратным заморозкам. Валовой сбор, урожайность, конечно, ниже прошлого года, <…> наш прогноз по недобору пшеницы - 2-2,5 млн тонн", - сказал ТАСС вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка.

И в Республике Крым, где в 2019 году собрали почти 1,7 млн тонн зерновых, в текущем сезоне прогнозируют снижение урожайности до 20%. "Сложившиеся неблагоприятные природно-климатические условия (возвратные весенние заморозки, почвенная засуха) внесли свои коррективы в формирование урожая сельскохозяйственных культур, что в значительной степени отразится на недоборе урожая", - сказали в региональном Минсельхозе.

В Волгоградской области аграрии планируют собрать 4,4 млн тонн зерновых, как и годом ранее. По данным областного Минсельхоза, средняя урожайность превышает прошлогодний показатель. "Зерна и овощей производится в три раза больше, чем необходимо для собственного потребления, а растительного масла - в 12 раз", - сказал ТАСС заместитель губернатора - председатель комитета сельского хозяйства Волгоградской области Василий Иванов. В Минсельхозе Республики Адыгея также обратили внимание на урожайность пшеницы - она составляет почти 52 ц/га, что выше прошлогодних показателей.

В Ростовской области, где рекорд по урожаю зерновых был установлен в 2017 году и достиг 13,2 млн тонн, в текущем сельскохозяйственном году планируют собрать около 10 млн тонн. "90% урожая - это высококачественное зерно третьего и четвертого класса, которое очень востребовано на мировом рынке", - рассказал ТАСС учредитель Национального аграрного агентства Александр Гавриленко. По его словам, при таком высоком уровне качества урожая и при том, что внутреннее потребление зерна в стране достигает едва ли 60 млн тонн, даже при урожае в 120 млн тонн экспортеры смогут поставлять его по достаточно высокой цене.

Краснодарский край с начала года уже поставил за рубеж сельхозпродукции более чем на 1,1 млрд долларов, что больше аналогичного периода прошлого года почти на $300 млн или 57%, говорит Коробка. В Минсельхозе Крыма ТАСС рассказали, что в текущем году, к примеру, в Сирию поставлено зерна в объеме 23,1 тыс. тонн, при том, что за 2019 год в целом этот показатель составлял 90,8 тыс. тонн. В Волгоградской области с начала года экспортировано 332 тыс. тонн зерна, за аналогичный период прошлого года - 270 тыс. тонн. "За период навигации в 2020 году только с одного Волгоградского элеватора отправлено 53 судна, из них 48 - в Исламскую Республику Иран, по сравнению с июнем 2019 года экспорт в Иран увеличился на треть - со 163 тыс. тонн до 233 тыс. тонн", - рассказал Иванов.

Овощей, фруктов и ягод хватит на всех

Кроме зерновых, аграрии прогнозируют существенные потери и урожая плодоовощных культур. "Прогнозная урожайность плодово-ягодной продукции составит на полуострове примерно 80 тыс. тонн, что на 30% ниже к уровню прошлого года", - сообщили ТАСС в Министерстве сельского хозяйства Республики Крым.

Снижение показателей из-за погодных условий и вредителей ожидается и в Республике Калмыкия. В регионе введен режим повышенной готовности на территории семи районов. "В текущем году площадь заселения саранчовыми вредителями составила 83,5 тыс. га сельхозземель республики, что почти в полтора [раза] выше, чем в прошлом году. Властями региона уже выделено 10 млн рублей из резервного фонда правительства Калмыкии на финансирование мероприятий по ликвидации очагов сельхозвредителей, в том числе на приобретение пестицидов и агрохимикатов", - сообщили ТАСС в министерстве сельского хозяйства республики.

В Севастополе, где сельхозпредприятия специализируются на выращивании винограда, семечковых и косточковых культур, овощей и ягод, по данным местного департамента сельского хозяйства, планируют собрать винограда более чем на одну тысячу тонн меньше, косточковых и семечковых - почти на 200 тонн. "Весенние заморозки до минус 7 градусов в период бутонизации и цветения многолетних плодовых насаждений, по предварительным данным предприятий, повредили 4,1 % [посевов]", - заявили в департаменте.

Вместе с тем урожай ягод в Севастополе должен увеличиться более чем на 30%. Прироста ждут и в Краснодарском крае, который производит треть всех фруктов и ягод в стране. "Продукции для обеспечения внутренних потребностей достаточно, дефицита продовольствия однозначно не будет. Кстати, по ягодам мы рассчитываем на небольшой рост урожая - в пределах 10%", - отметил вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка.

В Астраханской области собрали 26 тысяч тонн овощей, что на 12% больше уровня прошлого года, также здесь установлен рекорд по сбору картофеля. "Картофеля собрали почти 119 тысяч тонн, это на 60% больше прошлого года, овощей - 26 тысяч тонн (на 12% больше уровня прошлого года, - прим. ТАСС). Система орошения налажена, воды хватает, те водоемы, которые используют аграрии, полные, у нас нет каких-то убытков", - рассказал ТАСС начальник отдела растениеводства министерства сельского хозяйства региона Эльдам Магомедалиев.

Больше посевных площадей

Понесшие убытки из-за непогоды аграрии ряда регионов смогут получить компенсацию ущерба за счет системы агрострахования. По данным администрации Краснодарского края, в 2020 году аграрии региона застраховали с господдержкой 72,2 тыс. га сельхозкультур. "В 2019 году на территории Волгоградской области заключено 87 договоров страхования урожая сельскохозяйственных культур на площади 262,89 тыс. га, это превышает показатели по агрострахованию … в 2019 году", - отметил замгубернатора Волгоградской области Василий Иванов.

На фоне снижения урожая в текущем сезоне аграрии намерены увеличивать посевные площади в предстоящем сезоне. Так, в Крыму посевная площадь в 2021 году предварительно составит около 807,24 тыс. га, что на 5% выше посевной площади в 2020 году. В Севастополе запланирована закладка виноградников на площади 200 га и многолетних насаждений на площади 15 га. В Астраханской области планируется расширение производства ООО "Кедр", компания готовит тепличный комбинат на площади 10 га.