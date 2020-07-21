МЭР предложило отступить от ряда норм о защите персональной информации для развития ИИ

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Минэкономразвития предложило отступить от ряда норм, которые касаются защиты персональных данных, тайны переписки, телефонных разговоров и врачебной тайны, для развития технологий искусственного интеллекта (ИИ) в рамках экспериментальных правовых режимов. Соответствующий проект поправок в законы "О персональных данных", "О связи" и "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" опубликован на сайте нормативно-правовых актов.

"Законопроектом предусмотрены изъятия из отдельных требований законодательства, устанавливающих ограничения для использования технологий искусственного интеллекта и больших данных", - говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что предлагаемый перечень изъятий даст возможность не применять ряд положений соответствующих законов при установлении экспериментального правового режима.

В частности, в случае принятия законопроекта в рамках экспериментальных правовых режимов операторы связи смогут отступить от обязательства не передавать третьим лицам сведения, к которым относится в том числе фамилия, имя, отчество, адрес, номера телефонов. Кроме того, получение письменного согласия гражданина на обработку его данных станет не обязательным. Также предлагается отступить от обязательства сохранять врачебную тайну (например, сведения об обращении гражданина за оказанием медицинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе).

В пояснительной записке отмечается, что в разработке предложений по проведению конкретных экспериментов, направленных на развитие цифровых инновационных технологий, участвовали предприниматели

Врачебные решения с использованием ИИ

Первое предложение касается поддержки принятия врачебных решений с использованием технологий искусственного интеллекта, инициатором проекта стала ассоциация "Национальная база медицинских знаний" совместно с негосударственным институтом развития "Иннопрактика".

"Данные системы разработаны для содействия врачам при диагностировании заболеваний, мониторинге состояния пациентов и принятии решений о назначении и корректировке лечения", - отмечают авторы законопроекта. При этом текущее нормативное регулирование медицинских изделий не учитывает специфику технологий искусственного интеллекта, в связи с чем существенно затрудняются процессы экспертизы качества и безопасности, а также государственной регистрации новых медицинских изделий с применением технологий ИИ.

"Медицинское изделие с ИИ так или иначе будет работать с массивом данных пациентов (результаты анализов и иных тестов, жалобы и т. п.). Ввиду этого разработчикам таких изделий необходим доступ к данным пациентов. Действующее же законодательство не предусматривает эффективного способа обработки таких данных ввиду отсутствия возможности получения так называемого бесшовного согласия, которое давалось бы субъектом персональных данных лишь один раз", - указывают в министерстве. Кроме того, получение множества согласий в условиях необходимости анализа данных тысяч пациентов создает неприемлемые для разработчиков издержки, что тормозит развитие отрасли, считают авторы.

Использование ИИ для помощи малому бизнесу

Также предлагается запустить проект сервиса для малого и среднего бизнеса, который поможет выбрать сферы и места открытия предприятия, а также повышения эффективности уже функционирующего бизнеса. Работа системы обеспечивается с помощью сбора, объединения в единую базу и обработки обезличенных данных о клиентах из различных источников (банковские, абонентские и иные клиентские данные). Отмечается, что проект должен обеспечить ускоренное развитие малого и среднего предпринимательства в России за счет оптимизации бизнес-процессов и обеспечения доступа к продуктам продвинутой бизнес-аналитики, что особенно актуально в условиях восстановления экономики после пандемии коронавирусной инфекции.

Ожидается, что последствиями установления и реализации экспериментальных правовых режимов станет развитие науки и социальной сферы, формирование новых видов экономической деятельности, развитие конкуренции, расширение состава, качества, доступности товаров, работ и услуг.