Эксперты выявили 22 тысячи попыток заражения вредоносным ПО под видом сериалов Netflix

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Эксперты "Лаборатории Касперского" почти за 1,5 года выявили более 22 тыс. попыток заражения вредоносными программами, которые распространялись под видом сериалов Netflix. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"С января 2019 года по апрель 2020 года "Лаборатория Касперского" обнаружила более 22 тысяч попыток заражения устройств вредоносными файлами, в названии которых упоминался Netflix. Чаще всего в качестве приманки использовались сериалы "Очень странные дела", "Ведьмак", "Половое воспитание", "Оранжевый - хит сезона", - сказали в компании.

Отмечается, что злоумышленники добавляют названия популярных шоу в рекламные и вредоносные программы, а также используют их для проведения фишинговых атак. В числе найденных файлов были троянцы с разного рода функционалом, позволяющие, например, удалять или блокировать данные, а также программы-шпионы, с помощью которых можно красть фотографии пользователей и пароли от онлайн-банкинга.

Также эксперты компании обнаружили вредоносное и нежелательное ПО, которые похожи на сервисы и онлайн-кинотеатры, популярные в России, - например, КиноПоиск HD, Okko и IVI.

В компании рекомендуют пользователям для снижения риска столкнуться с вредоносным софтом заходить на стриминговые ресурсы только через официальные сайты или приложения, не скачивать файлы с неофициальных ресурсов и установить надежное защитное решение на гаджеты.