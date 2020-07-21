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Минфин 22 июля проведет аукцион по размещению ОФЗ двух выпусков

Отмечается, что объем удовлетворения заявок будет определяться исходя из объема спроса и размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Министерство финансов России 22 июля проведет аукционы по размещению облигаций федерального займа двух выпусков. Об этом говорится в материалах ведомства.

В частности, будут размещены ОФЗ с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПК) выпуска 26232 с датой погашения 6 октября 2027 года и ОФЗ с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН) выпуска 52002 с погашением 2 февраля 2028 года.

Отмечается, что объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.

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