МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект о налоговом маневре в IT-отрасли. Документ инициирован правительством РФ.

Для данной отрасли предлагается установить ставку по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в федеральный бюджет, на уровне 3%, а ставку по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в региональные бюджеты, - обнулить. Право на применение пониженной ставки по налогу на прибыль организаций предлагается предоставить организациям, которые работают в области информационных технологий и которые имеют право применять пониженные тарифы по страховым взносам. При реализации льготных условий предлагается не учитывать доходы от предоставления прав на использование программам для электронных вычислительных машин и баз данных, если такие права связаны с распространением рекламной информации в интернете.

Кроме того, для IT-компаний, начиная с 2021 г. и на бессрочный период, устанавливаются пониженные тарифы страховых взносов - 7,6%. Также предусмотрено снижение ставки по налогу на прибыль организаций и совокупного тарифа страховых взносов для организаций, проектирующих и разрабатывающих изделия электронной компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции: предлагается установить налоговую ставку по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в федеральный бюджет, на уровне 3%, при этом ставку по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в региональные бюджеты - обнулить. На бессрочный период устанавливаются пониженные тарифы страховых взносов в совокупном размере 7,6%.

Право на применение пониженной ставки по налогу на прибыль организаций и пониженного совокупного тарифа страховых взносов будет действовать для организаций, включенных в реестр организаций, оказывающих услуги (выполняющих работы) по проектированию и разработке изделий электронной компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции, вести который будет Минпромторг. Также обязательными условиями для применения указанных преференций станут условие о численности работников организации (не менее 7 человек) и о доле доходов от реализации услуг (работ) по проектированию и разработке изделий электронной компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции по итогам отчетного (налогового, расчетного) периода, составляющей в сумме всех доходов организации за отчетный (налоговый, расчетный) период (не менее 90%).

Одновременно исключаются из операций, не подлежащих налогообложению НДС, операции по реализации исключительных прав на программы для электронных вычислительных машин, базы данных, не включенные в реестр российского программного обеспечения, а также прав на использование соответствующих результатов интеллектуальной деятельности на основании лицензионного договора. Кроме того, освобождение от налогообложения НДС предлагается не распространять на операции по передаче прав на использование программам для электронных вычислительных машин и баз данных, если такие права связаны с распространением рекламной информации в интернете.

Законопроектом также предусмотрено, что физлица, находившиеся на территории РФ в 2020 г. от 90 до 182 дней включительно, получают право признать себя российскими налоговыми резидентами в 2020 г. на основании подаваемого в налоговые органы заявления. Заявление подается в произвольной форме вместе с налоговой декларацией по налогу на доходы физических лиц.

Законопроект создаст комфортные условия для IT-специалистов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что законопроект о налоговом маневре в IT-отрасли подготовлен по поручению президента РФ. "Налог на прибыль снизится с нынешних 20% до трех, - сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. - Кроме того, с нового года IT-компании будут платить в государственные внебюджетные фонды не 14, а 7,6% - 6% будет отчисляться в Пенсионный фонд, 1,5% - в соцстрах и одну десятую процента - в бюджет ОМС. Новая льгота по страховым взносам будет бессрочной. Речь идет о десятках миллиардов рублей высвободившихся средств, которые IT-компании смогут направить на свое развитие".

"В результате такого решения условия налогообложения для IT-бизнеса в России станут более выгодными, чем в Индии и Ирландии, где действуют одни из самых низких ставок в мире, - отметил Вячеслав Володин. - Это создаст условия для устойчивого развития российских высокотехнологичных компаний и дополнительные стимулы для инвестиций в отрасль".

"Налоговый маневр сделает российскую юрисдикцию привлекательнее для IT-бизнеса, будет способствовать развитию этой высокотехнологичной отрасли, - сказал председатель Госдумы. - Россия известна во всем мире своими специалистами в сфере информационных технологий, и нам важно создать для них комфортные и конкурентные условия, чтобы они не уезжали работать за рубеж, а реализовывали свой потенциал в нашей стране".