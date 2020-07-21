Госдума одобрила в I чтении включение в бюджетную систему РФ бюджета муниципального округа

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий включение в бюджетную систему РФ бюджета муниципального округа. Документ инициирован правительством РФ.

Законопроект разработан в связи с принятием закона от 1 мая 2019 года "О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления", которым введен новый вид муниципального образования - муниципальный округ. Законопроект предусматривает включение в бюджетную систему РФ бюджета муниципального округа, установления перечня бюджетных полномочий, доходных источников муниципального округа и определения подходов к выравниванию его бюджетной обеспеченности по аналогии с бюджетом городского округа.

Устанавливается перечень налоговых и неналоговых доходов бюджетов муниципальных округов, положения в части подлежащих зачислению в бюджеты муниципальных округов отдельных видов доходов (50% от сумм штрафов, установленных КоАП РФ, в случае, если постановления о наложении административных штрафов вынесены мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних). Эти нормы вступят в силу с 1 января 2021 года.

Расширяются бюджетные полномочия субъектов РФ по установлению единых нормативов отчислений от федеральных и (или) региональных налогов и сборов, подлежащих зачислению в бюджеты субъектов РФ, в бюджеты муниципальных округов. Предусматривается возможность установления законом субъекта РФ единых для всех муниципальных округов субъекта РФ нормативов отчислений в бюджеты муниципальных округов от отдельных федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, и (или) региональных налогов, подлежащих зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и законодательством РФ о налогах и сборах в бюджет субъекта РФ.

Документ устанавливает формы межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов субъектов РФ бюджетам муниципальных округов и из бюджетов муниципальных округов, а также устанавливает подходы к выравниванию бюджетной обеспеченности муниципальных округов за счет средств бюджетов субъектов РФ и определению размера дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных округов. Также определяются сроки составления проекта местного бюджета и прогноза социально-экономического развития муниципального образования.