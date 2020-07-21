Госдума приняла в I чтении законопроект об основах регулирования пчеловодства

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании во вторник приняли в первом чтении законопроект о регулировании пчеловодства в России.

Инициативу в июне внесла в Госдуму группа депутатов, среди которых вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев и лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Проектом предлагается установить общие принципы правового регулирования, организации и осуществления пчеловодства как отдельной отрасли сельского хозяйства. Так, предусматриваются меры по реализации государственной политики в области пчеловодства, в числе которых применение особых налоговых режимов и развитие системы льготного кредитования.

Согласно проекту, в законодательство предлагается ввести такие понятия, как "пчеловодство", "продукт пчеловодства", "пасека", "улей" и "пчелиная семья". При этом государственная политика в области развития пчеловодства должна стать частью государственной аграрной политики, поэтому законопроект предлагает определить цели, принципы и основные направления государственной политики в области развития пчеловодства, а также распределить полномочия органов госвласти в этой сфере. Кроме того, авторы инициативы предлагают предусмотреть возможность наделять органы местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области пчеловодства.

Помимо этого, правительство получит полномочия по установлению порядка ведения государственного мониторинга в этой сфере. Речь идет о системе регулярных наблюдений за популяцией пчел, их распространением, численностью, физическим состоянием, а также структурой, качеством и площадью среды их обитания.

В правительстве ранее поддержали принятие законопроекта, однако отметили необходимость его доработки. В частности, отмечается в отзыве правительства, законом "О развитии сельского хозяйства" уже установлены ключевые направления государственной аграрной политики, в том числе меры по оказанию государственной поддержки в отношении сельскохозяйственных товаропроизводителей. Кроме того, законопроект также будет необходимо привести в соответствие с Налоговым кодексом РФ, а также предусмотреть возможные дополнительные расходы бюджета в связи с принятием инициативы.