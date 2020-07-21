Джонсон и Помпео высказались за заключение торгового соглашения между Британией и США

ЛОНДОН, 21 июля. /ТАСС/. Великобритания и Соединенные Штаты подтвердили решимость добиться заключения взаимовыгодного соглашения о свободной торговле. Об этом говорится в заявлении, распространенном во вторник канцелярией премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона по итогам его переговоров в Лондоне с госсекретарем США Майклом Помпео.

"Премьер-министр и госсекретарь сделали акцент на их намерении согласовать прочное соглашение о свободной торговле между Великобританией и США, которое принесет выгоду экономикам обеих стран", - заявил представитель Джонсона.

В настоящий момент между Лондоном и Вашингтоном ведутся переговоры о заключении подобного соглашения. Они начались вслед за тем, как Великобритания в ночь на 1 февраля вышла из ЕС после 47 лет пребывания в сообществе. Это открыло для нее возможности для заключения торговых сделок по всему миру. В 2018 году объем британского экспорта в США достиг £123,5 млрд ($157 млрд по текущему курсу), а американского импорта в Великобританию - £78 млрд ($99 млрд).

Китай и Huawei на повестке дня

Как заявил представитель главы британского правительства, Джонсон и Помпео также подняли тему "коллективной глобальной безопасности и вопросы внешней политики, в том числе действия Китая в Гонконге и в Синьцзян-Уйгурском автономном районе [Китая], ситуацию в Иране и ближневосточный мирный процесс".

Премьер-министр и госсекретарь "обсудили важность того, чтобы страны, входящие в [разведывательный альянс] "Пять глаз" (Five Eyes, FVEY, членами являются Австралия, Канада, Новая Зеландия, Соединенное Королевство и США - прим. ТАСС), амбициозно подошли к совместной работе над технологиями будущего", - сказал представитель Джонсона.

Обсуждение этой темы произошло на следующую неделю после того, как британское правительство объявило намерении отказаться от оборудования китайской корпорации Huawei в национальной инфраструктуре связи. С 31 декабря британские операторы не смогут приобретать продукцию 5G данного производителя, а к 2027 году она будет заменена аналогами других предприятий. Президент США Дональд Трамп неоднократно предупреждал руководство Великобритании о том, что сотрудничество королевства с Huawei якобы угрожает национальной безопасности. Американская сторона указывала и на то, что использование оборудования китайской корпорации в британской инфраструктуре связи может затруднить обмен информацией по линии "Пяти глаз".

На встрече также была затронута тема запроса Лондона об экстрадиции американки Энн Сакулас. Она обвиняется в Великобритании в том, что в результате неосторожного управления автомобилем летом прошлого года устроила смертельное ДТП, в котором погиб 19-летний британец Гарри Данн. Вашингтон отклонил запрос Лондона на выдачу Сакулас, после чего Интерпол распространил "красное уведомление" о ее розыске.

"Премьер-министр подтвердил необходимость справедливости в отношении Гарри Данна и его семьи. Он сказал, что среди жителей Великобритании было сильное чувство, что справедливость должна быть восстановлена", - заметил представитель Джонсона.