Сенатор предлагает в госстандартах закрепить норму о сроках контрактов с педагогами вузов

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Первый зампред комитета по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова в ходе совещания в Совете Федерации, посвященного конституционным гарантиям защиты прав участников трудовых отношений предложила уходить от практики заключения краткосрочных контрактов с преподавателями вузов.

"Если не будет поддержано предложение о внесении соответствующих изменений в Трудовой кодекс, то в качестве альтернативы мы хотели предложить рассмотреть возможность закрепления в имеющихся федеральных государственных образовательных стандартах высшего образования для всех уровней четко определенного требования к кадровому обеспечению образовательной программы. Предлагается дополнить указанные стандарты положением о том, что с педагогическими работниками образовательной организации, реализующими соответствующую образовательную программу, должны быть заключены трудовые договоры на неопределенный срок или на срок, не менее срока реализации образовательной программы", - сказала Рукавишникова.

Сенатор сообщила, что ранее в Министерство науки и высшего образования РФ были направлены предложения по изменению Трудового кодекса, которыми предлагается ограничить практику заключения с преподавателями вузов трудовых контрактов сроком на один год и меньше, поскольку сегодня есть четкое понимание, что "практика срочных и суперсрочных контрактов негативно сказывается и на психологического климате в вузах, и на качестве работы педагогов".

По словам Рукавишниковой, в качестве одного из замечаний по поводу возможной законодательной инициативы по изменению Трудового кодекса было высказано мнение, что нельзя ограничивать работника в праве работать по срочному трудовому контракту. "Давайте будем честными, мы прекрасно понимаем, что вузовский работник - это всегда слабейшая сторона, которая присоединяется к имеющимся в вузе отработанным трудовым контрактами и вряд ли какие-то контракты будут меняться и носить индивидуальный характер", - отметила она.

Парламентарий пояснила, что, поскольку работодатель должен четко обозначить основание для заключения срочного договора, одним из таких оснований мог бы быть срок реализации образовательной программы. "А во всех остальных случаях - это неопределенный срок, который позволит и работнику быть более маневренным и использовать свое право на труд в свободной форме. И тем самым не препятствует тому, чтобы прекратить трудовые отношения, когда стороны достигнут такого соглашения", - сказала Рукавишникова.

Трудовой кодекс РФ предусматривает, что трудовые договоры на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, могут заключаться как на неопределенный срок, так и на срок, определенный сторонами трудового договора.