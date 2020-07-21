Рынок акций США открылся ростом индексов

НЬЮ-ЙОРК, 21 июля. /ТАСС/. Ключевые индексы Нью-Йоркской фондовой биржи во вторник на открытии торгов продемонстрировали уверенный рост на фоне благоприятной квартальной отчетности крупных компаний. Как отметила газета The Wall Street Journal, комментируя начало биржевой сессии, отчетность "дала инвесторам более точные данные о том, как компании справляются с проблемами, возникшими в период пандемии коронавируса".

Согласно информации, размещенной на сайте торговой площадки, промышленный индекс Dow Jones вырос на 185,32 пункта (0,69%), до 26 866,19. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, поднялся на 19,01 пункта (0,58%), до отметки 3 270,85. Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 70,85 пункта (0,66%), до 10 837,94.

Сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI торгуются на уровне $42,20 за баррель.

"Компании технологического сектора показали во втором квартале результаты лучше ожидавшихся, - привела The Wall Street Journal мнение руководителя департамента инвестиций компании SYZ Private Banking Люка Филиппа. - Думаю, что ралли будет продолжаться на протяжении нескольких сессий, по крайней мере до тех пор, пока не будут представлены результаты деятельности Microsoft и Amazon".