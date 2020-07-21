"Комиавиатранс" возобновил полеты из Сыктывкара в Печору и Инту

СЫКТЫВКАР, 21 июля. /ТАСС/. Региональная авиакомпания "Комиавиатранс" во вторник возобновила авиасообщение по маршруту Сыктывкар - Печора - Инта - Сыктывкар, ранее прерванное из-за пандемии коронавируса. Первым после перерыва рейсом вылетели восемь человек, сообщили ТАСС в аэропорту Сыктывкара.

Как и до пандемии, полеты будут выполняться дважды в неделю по вторникам и четвергам на 19-местном самолете L-410.

"Сегодня был рейс, в 12:20 мск вылетел, улетело восемь человек. В 18:50 он должен вернуться в аэропорт Сыктывкара", - сообщили ТАСС в справочной службе аэропорта.

Как сообщал в начале июля врио главы республики Владимир Уйба, рейсы Сыктывкар - Ухта - Усинск и обратно возобновятся после улучшения эпидемиологической обстановки в Усинске, где еще сохраняется очаг коронавируса. По просьбам жителей Усть-Цильмы в июле и августе увеличится частота рейсов Сыктывкар - Усть-Цильма и обратно - с двух до пяти раз в неделю.

При этом правительство региона проводит работу по оздоровлению региональной компании "Комиавиатранс", находящейся в республиканской собственности. Заключаются соглашения по реструктуризации больших долгов, накопленных в прошлые годы по лизинговым платежам за приобретенные ранее самолеты. Планируется пополнение авиапарка и самолетами, и вертолетами, сообщал Уйба.

По данным ресурса стопкоронавирус.рф, на 21 июля в Коми подтверждено 4 819 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки составил 58 случаев. Выздоровели 2 866 человек, умерли 40. Коми находится частично на втором этапе снятия ограничений, с 15 июля в Усинске и Воркуте, где наблюдались очаги инфекции и большое количество заболевших, разрешена работа летних кафе. В целом по региону режим повышенной готовности с рядом ограничений продлен до 10 августа.