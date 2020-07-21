Россия и Казахстан подписали соглашение о строительстве "Еврохимом" завода удобрений

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Россия и Казахстан подписали межправительственное соглашение о строительстве компанией "Еврохим" завода по выпуску минеральных удобрений в Казахстане, завершить его планируется к 2025 году, сообщила пресс-служба Минпромторга РФ.

Подписи под документом поставили министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и посол Казахстана в России Ермек Кошербаев.

"Подписанное соглашение откроет новый этап в осуществлении стратегического инвестиционного проекта - позволит расширить действующее производство и перейти к началу строительства нового завода по производству не менее 1 миллиона тонн минеральных удобрений и индустриальных продуктов в год с использованием наилучших доступных технологий в химической отрасли. Завершить строительство завода планируется к 2025 году", - приводит пресс-служба министерства слова Мантурова.

Проект "Еврохима" предполагает освоение месторождений фосфоритового бассейна Каратау на юге Казахстана и строительство нового завода по производству минеральных удобрений. Объем инвестиций уже составил около $270 млн, будет вложено еще $600 млн, отмечает министерство.

Компания уже реализовала первый этап проекта по разведке и началу разработки месторождения фосфоритов и строительству горнорудного комплекса с ежегодной мощностью производства фосфоритовой муки 640 тыс. тонн.

На предприятие в Казахстане будет поставляться хлористый калий из России, в проекте планируется использовать российское оборудование, отметил Мантуров. По его словам, конечная продукция будет поставляться на внутренний рынок Казахстана, а также на экспорт в Китай, страны центральной и юго-восточной Азии, Ближнего Востока.

Технология производства позволит заводу выпускать удобрения без отходов в виде фосфогипса, говорится в сообщении. По словам Кошербаева, предприятие позволит создать от 1,2 тыс. новых рабочих мест.

EuroChem Group AG ("Еврохим") - международная компания, один из крупнейших в мире производителей минеральных удобрений. Предприятия EuroChem Group AG производят азотные и фосфорные удобрения, а также продукцию органического синтеза и железорудный концентрат. Природный газ для компании - один из главных видов сырья, который используется при выпуске азотных удобрений.