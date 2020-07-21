ГД приняла в I чтении законопроект о расширении круга получателей льготных кредитов в АПК

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект, направленный на расширение круга субъектов, получающих льготные кредитные средства в сфере агропромышленного комплекса (АПК).

Авторы предлагают ввести государственную поддержку в виде льготного кредитования сельхозпроизводителей, а также организаций и индивидуальных предпринимателей (ИП), которые занимаются первичной или промышленной переработкой сельскохозяйственной продукции, а также ее реализацией в соответствии с перечнем, утверждаемым правительством. При этом претендовать на господдержку смогу только те организации, у которых доля дохода от реализации сельхозпродукции в общем доходе составляет не менее 70% в год.

Кредитная поддержка будет также оказываться организациям и ИП, реализующим инвестиционные проекты в сфере первичной и промышленной переработки сельскохозяйственной продукции и ее реализации. Они смогут претендовать на льготные кредиты, если в течение трех лет с момента выдачи кредита и до срока его окончания подтвердят, что доля дохода от реализации этой продукции в общем доходе организации составляет не менее 70% в год. Также льготные кредиты могут быть предоставлены организациям и ИП, если они соответствуют требованиям правительства по реализации федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов по направлениям, определенным президентом РФ.

Такие нормы позволят вовлечь в производство сельскохозяйственной продукции новых участников рынка, у которых есть ресурсы для реализации крупных межрегиональных проектов, отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Как подчеркнули в правительстве, такие проекты становятся драйверами роста сельскохозяйственного производства, пищевой и перерабатывающей промышленности, а также технической и технологической модернизации производственных мощностей.