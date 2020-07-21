Предприниматели Кубани смогут вернуть все затраты по переходу на интернет-торговлю

КРАСНОДАР, 21 июля. /ТАСС/. Субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные на территории Краснодарского края, смогут получить компенсацию до 100 тыс. рублей на расширение рынков сбыта через интернет-площадки. Всего 2020 и 2021 годах на эти цели планируется выделить около 150 млн рублей, сообщили журналистам в пресс-службе региональной администрации.

"В Краснодарском крае разрабатываются новые региональные меры поддержки бизнеса.<…>Одна из таких мер призвана помочь предпринимателям расширить рынки сбыта через электронные площадки. Новой мерой смогут воспользоваться субъекты МСП, зарегистрированные на территории Кубани. Помимо компенсации до 100 тысяч рублей, планируется проводить обучающие мероприятия, предоставлять бесплатные рабочие места в коворкингах", - говорится в сообщении.

Также в регионе разрабатывают новый заем до 5 млн рублей со ставкой 3% годовых для субъектов МСП, выручка которых снизилась не менее чем на 50% из-за пандемии коронавируса. Кроме того, планируют продлить на весь 2020 год снижение в два раза ставки налога по упрощенной системе налогообложения и ЕНВД, пролонгировать краевые льготные займы.

"Смысл нового пакета антикризисных мер - заложить алгоритм поддержки для устойчивой работы бизнеса. При этом мы должны смотреть на возможности бюджета, быть взвешенными сбалансированными. Где-то будем идти по грани, но поддержку малый и средний бизнес должен ощущать", - приводит пресс-служба слова главы региона Вениамина Кондратьева.

Ранее руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Виталий Воронов отмечал, что региональные меры поддержки малого и среднего бизнеса в Краснодарском крае позволили в два раза по сравнению с общероссийским увеличить перечень видов экономической деятельности, признанных потерпевшими в связи с пандемией коронавируса.

Всего на поддержку жителей и бизнеса в Краснодарском крае в период пандемии власти направили около 18,5 млрд рублей. В эту сумму включены отсрочки платежей, средства на поддержку бизнеса, материальная помощь многодетным, малоимущим, а также семьям с детьми, в которых один из родителей потерял работу.