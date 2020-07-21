Дума дает право властям Москвы и Петербурга выявлять правообладателей недвижимости

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект, который позволяет органам исполнительной власти Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, а также органам местного самоуправления выявлять правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости для включения данных в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

Как пояснил на заседании замруководителя Росреестра Алексей Бутовецкий, речь идет об объектах, "права на которые возникли до появления современной системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество". "В большинстве случаев эти права возникли либо в период земельной реформы 90-х годов, либо в тот период, когда права на объекты капитального строительства удостоверялись бюро технической инвентаризации", - добавил он.

Бутовецкий заметил, что в правительстве всегда выступали против предложений обязать правообладателей вносить в ЕГРН сведения самим. В то же время, добавил он, в реестре накоплены сведения о 25 млн объектах недвижимости, правообладатель которых неизвестен.

Законопроект не предусматривает дополнительных обязанностей для граждан. Обязанности по выявлению правообладателей возлагаются на органы публичной власти.