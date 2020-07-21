МЭР разработало и внесло в кабмин концепцию регулирования технологий ИИ и робототехники

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ разработало и внесло в правительство концепцию регулирования технологий искусственного интеллекта (ИИ) и робототехники (РТ), говорится в сообщении министерства.

"Минэкономразвития разработало концепцию регулирования технологий ИИ и робототехники. Соответствующий проект распоряжения Минэкономразвития внесло в правительство", - отмечается в сообщении.

В концепции определяются основные подходы к трансформации системы нормативного регулирования в России для развития технологий искусственного интеллекта и робототехники в различных сферах экономики с соблюдением прав граждан и обеспечением безопасности личности общества и государства, указывают в Минэкономразвития.

В концепции определены цели, задачи и принципы регулирования, юридическая ответственность и безопасность в случае применения систем ИИ и РТ. Также обозначены отраслевые направления развития регулирования технологий ИИ и РТ, такие как медицина, промышленность, транспорт, государственное и муниципальное управление, градостроительство, космическая деятельность и финансовое законодательство. Кроме того, концепция предусматривает регуляторные меры для финансового стимулирования развития отрасли, в том числе для развития государственно-частного партнерства, а также механизмы реализации концепции, способствующие созданию комфортной регуляторной среды для развития ИИ и РТ.

После утверждения концепции правительством Минэкономразвития планирует организовать работу по внесению изменений в законодательство с целью создания благоприятных правовых условий для развития технологий искусственного интеллекта в России.

Проект концепции разработан Минэкономразвития в рамках федерального проекта "Нормативное регулирование цифровой среды" совместно с Фондом "Сколково", Сбербанком, МТС, Аналитическим центром при правительстве, Национальной Ассоциацией участников рынка робототехники, Центром стратегических разработок, компанией "Яндекс", Mail.ru Group.