Минфин Украины заявил, что стране потребуется новый кредит для погашения старых

КИЕВ, 21 июля. /ТАСС/. Украине в 2020 году придется брать новые кредиты для погашения и обслуживания уже взятых. Об этом в интервью изданию "Зеркало недели" заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Отвечая на вопрос о том, нужны ли Украине новые займы в этом году, министр сказал: "Есть потребность. Мы увеличили дефицит на 300 млрд гривен (около $10,8 млрд). В первом полугодии нам удалось получить транш МВФ, первый транш макрофинансовой помощи, и до конца года нам нужно заимствовать довольно значительную сумму денег. Следующий наш пиковый платеж в сентябре - $2,2 млрд, и надо накопить валюту для осуществления этой выплаты".

Кроме того, Марченко отметил, что ситуация с назначением нового главы Национального банка Украины должна успокоить кредиторов и партнеров страны и способствовать более выгодным условиям кредитования.

Для этого Минфин пытался выйти на рынок внешних кредитов и продать украинские долговые бумаги. Но это произошло как раз накануне увольнения экс-главы НБУ Якова Смолия, и после его отставки размещение облигаций отменили. Министр добавил, что попытка взять следующий кредит будет зависеть от множества внешних и внутренних факторов и примерных дат на данный момент нет.

Исполнительный совет МВФ 9 июня одобрил для Украины новую кредитную программу. Ожидается, что в течение 18 месяцев фонд направит Киеву $5 млрд. В МВФ отмечали, что первый транш Киев получает "незамедлительно", последующие - по итогам четырех обзоров экономики страны, которые сделает миссия фонда.