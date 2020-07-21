Госдума поручила Счетной палате проверить меры ЦБ по финансовому оздоровлению банков

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла постановление о поручении Счетной палате РФ провести в период с декабря 2020 года по сентябрь 2021 года проверку реализации Центробанком РФ с участием Фонда консолидации банковского сектора мер по финансовому оздоровлению кредитных организаций за 2017-2019 годы и истекший период 2020 года.

Проект постановления внес на рассмотрение нижней палаты парламента комитет Госдумы по контролю и регламенту по предложению комитета по финансовому рынку.

"Поручить Счетной палате РФ провести в период с декабря 2020 года по сентябрь 2021 года контрольное мероприятие "Проверка реализации Центральным банком РФ с участием общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора" мер по финансовому оздоровлению кредитных организаций с использованием в том числе денежных средств, составляющих Фонд консолидации банковского сектора, за 2017-2019 годы и истекший период 2020 года" в Центральном банке РФ и обществе с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора", - отмечается в документе.

О результатах проведенного контрольного мероприятия Счетная палата РФ должна будет проинформировать Госдуму в сентябре 2021 года.