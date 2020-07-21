Госдума рекомендует кабмину ускорить подготовку планов импортозамещения в ряде отраслей

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Госдума рекомендует правительству РФ ускорить подготовку обновленных планов импортозамещения в отдельных отраслях промышленности. Об этом говориться в принятом Госдумой постановлении по итогам правительственного часа 10 июня с главой Минпромторга Денисом Мантуровым, посвященного обеспечению устойчивого развития отраслей промышленности и торговой деятельности в условиях изменившейся экономической ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции.

Нижняя палата парламента рекомендует кабмину также расширить программы импортозамещения в части производства оборудования, инвентаря, необходимых для реализации проектов в сфере культуры, образования, науки, физкультуры и спорта и обеспечить загрузку предприятий отраслей промышленности, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.

В частности депутаты предлагают сформировать программу развития пассажирского транспорта, предусматривающую обновление подвижного состава не менее чем на 7-12% в год, обеспечив его замену на высокотехнологичные и экологичные автобусы, троллейбусы, трамваи, в том числе скоростные трамваи нового поколения российского производства, в течение не более чем 10 лет. Также предлагается осуществлять перевозки подвижным составом не старше установленных предельных нормативных сроков эксплуатации.

Кроме того, парламентарии рекомендуют кабмину актуализировать перечень видов деятельности организаций МСП, занятых в сфере торговли, медицинской и стоматологической практики, а также дополнительного профессионального образования, с учетом наблюдаемой динамики оборота для целей предоставления соответствующих мер господдержки. По мнению депутатов, следует расширить перечень, в том числе отраслей российской экономики, "в наибольшей степени пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции, для возобновления деятельности по производству тетрадей школьных ученических и альбомов для рисования, детских сосок, красок для детского творчества, пластилина для детского творчества, карандашей и мелков, мебели, а также деятельности по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств, деятельности по комплексному обслуживанию помещений".

Для кредитной поддержки стратегически важных отраслей реального сектора экономики, в том числе при реализации национальных проектов и проектов по диверсификации производства, депутаты рекомендуют правительству установить для целей расчета нормативов достаточности капитала пониженного коэффициента риска в размере 50%, применяемого по отношению к ссудной задолженности предприятий, входящих в сводный реестр предприятий оборонно-промышленного комплекса, не только в рублях Российской Федерации, но и в иностранной валюте. Также кабмину предлагается рассмотреть возможность предоставления организациям субсидий, направленных на создание страховых запасов микроэлектронной продукции, применяемой в оборонно-промышленном комплексе и сфере космической деятельности, для поддержания жизненного цикла производства.