Госдума поддерживает необходимость распространить господдержку на все субъекты МСП

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Госдума разделяет мнение Счетной палаты РФ о необходимости распространения мер государственной поддержки на все субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП), осуществляющие деятельность на 1 марта, а не только на компании из пострадавших отраслей. Об этом говорится в постановлении Госдумы, которое принято во вторник.

"Государственная дума разделяет мнение Счетной палаты Российской Федерации о необходимости распространения мер государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в наиболее пострадавших отраслях, на все субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществлявшие деятельность на территории Российской Федерации по состоянию на 1 марта 2020 года", - говорится в постановлении "Об информации министра экономического развития РФ Максима Решетникова о поддержке малого и среднего предпринимательства в РФ в условиях изменившейся экономической ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции".

В постановлении говорится, что Госдума обращает внимание Минэкономразвития на то, что "из-за применяемых в настоящее время критериев определения организаций, претендующих на получение государственной поддержки в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, сужается круг потенциальных получателей такой поддержки". Вследствие этого, как отмечается в документе, многие субъекты малого и среднего предпринимательства, фактически пострадавшие в условиях изменившейся экономической ситуации, не могут претендовать на получение соответствующей поддержки.

В настоящий момент в утвержденный правительством список входят 12 сфер деятельности, наиболее пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции. Им в первую очередь оказывается адресная поддержка.

В новость были внесены изменения (18:20 мск) — добавлены подробности после второго абзаца.