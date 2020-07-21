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Госдума просит рассмотреть включение детского отдыха в перечень наиболее пострадавших сфер

Значительная часть организаций в сфере отдыха и оздоровления детей не имеет иных доходов, кроме денег от продажи путевок

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Госдума просит обратить внимание на необходимость расширения перечня наиболее пострадавших отраслей экономики из-за пандемии коронавируса, в частности, речь идет о сфере детского отдыха, сельском хозяйстве и дошкольном образовании. Об этом говорится в принятом во вторник постановлении Госдумы.

"Обратить внимание Министерства экономического развития РФ на необходимость расширения перечня наиболее пострадавших отраслей в целях оказания им государственной поддержки. В частности, в условиях изменившейся экономической ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции, в крайне тяжелом положении оказались негосударственные организации, осуществляющие деятельность в сфере организации отдыха и оздоровления детей, поскольку значительная часть таких организаций не имеет иных доходов, кроме поступлений денежных средств от продажи путевок", - говорится в постановлении.

В постановлении также отмечается, что также серьезно пострадали "организации, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, а также организации, осуществляющие деятельность в сфере дошкольного образования".

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