Представители IPChain обсудили блокчейн-проекты с главой Армянской апостольской церкви

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Представители российской ассоциации IPChain в ходе поездки в Армению обсудили развитие блокчейн-инфраструктуры этой страны с католикосом Армянской апостольской церкви Гарегином II, встреча прошла в Кафедральном соборе города Эчмиадзина. Об этом сообщил во вторник ТАСС президент IPChain Андрей Кричевский.

"Встреча с верховным патриархом и католикосом всех армян Гарегином II прошла в Кафедральном соборе города Эчмиадзина. Говорили <...> о возможностях изменения траектории развития экономики страны, переходе от ресурсной модели к экономике человеческого капитала, подразумевающей сохранение национальных достояний культуры вкупе с использованием знаний и талантов людей", - сказал Кричевский.

Он подчеркнул, что участники встречи отметили ключевую роль церкви в жизни армянского народа.

"Гарегин II благословил проекты, нацеленные на развитие креативных индустрий и человеческого капитала, которые мы сейчас ведем вместе с армянскими коллегами, высоко оценил то, что они работают на благо и защищают человека-творца", - сказал президент ассоциации.

По информации пресс-службы IPChain, во встрече также принял участие президент Федерации интеллектуальной собственности Сергей Матвеев. Как отметил Матвеев по итогам разговора, стороны пришли к общему мнению, что "главным качеством человека, созданного по образу и подобию Божию, была и остается способность творить".

"С какой бы стороны мы ни смотрели на это свойство человека - духовной или экономической, - созидающее начало является общей целью экономической системы любой страны, которая должна давать возможность человеку созидать и развиваться. Поэтому для нас очень важно, что Его Святейшество <...> намерен всячески содействовать проектам, направленным на развитие человеческого капитала и технологическую защиту результатов, созданных благодаря таланту и усилиям творческих людей. В первую очередь это решения, развивающиеся на блокчейн-инфраструктуре IPChain", - цитирует Матвеева пресс-служба.