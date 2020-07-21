{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Бизнес Германии начал работу с цифровой маркировкой в России

В Российско-германскую внешнеторговую палату входят более 900 компаний

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Немецкие компании начали работу по маркировке экспортируемых в Россию товаров. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Российско-германской внешнеторговой палаты.

"В настоящее время германские экспортеры уже работают с маркированными лекарствами и обувью, так что маркировка не создает препятствий для взаимного сотрудничества", - приводятся в сообщении слова представителя палаты Егора Стоцкого.

По его словам, все компании - члены палаты получили уведомления о вступлении в силу законодательства о маркировке, правилах оформления таможенных деклараций и мерах ответственности. В Российско-германскую внешнеторговую палату входят более 900 компаний.

В России с 1 июля текущего года стала обязательной маркировка обуви, лекарств, табачной продукции. С 1 октября начнется маркировка парфюмерии, фототоваров, с 1 ноября 2020 года запрещается производство и импорт немаркированных шин. С 1 января 2021 года вступают в силу правила цифровой маркировки товаров легкой промышленности.

Белоусов поручил Минтрансу доработать механизм взаимодействия государства с инвесторами
Речь идет о механизме, создающем предпосылки и стимулы для своевременной реализации инвестпроектов в портовой отрасли
Читать полностью