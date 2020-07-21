Госдума предлагает ввести программу обновления перевозчиками не менее 5% транспорта в год

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Госдума рекомендует правительству РФ разработать программу господдержки малых и средних предприятий (МСП), которые осуществляют регулярные перевозки пассажиров. Она будет предусматривать обновление используемого транспорта не менее чем на 5% в год современными и экологичными средствами, говорится в принятом во вторник постановлении Госдумы.

"Рекомендовать правительству Российской Федерации <…> разработать программу государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров, которая предусматривает обновление используемого ими подвижного состава не менее чем на 5 процентов в год современными и экологичными транспортными средствами российского производства, особо выделив в такой программе обеспечение перевозок, осуществляемых из удаленных населенных пунктов сельской местности", - отмечается в постановлении.

Речь идет о постановлении "Об информации министра экономического развития РФ Максима Решетникова о поддержке малого и среднего предпринимательства в РФ в условиях изменившейся экономической ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции".