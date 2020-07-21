Госдума рекомендовала правительству провести оценку влияния господдержки на МСП

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Госдума рекомендует правительству РФ провести оценку влияния мер господдержки на финансовое положение субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом говорится в принятом во вторник постановлении нижней палаты парламента.

"Рекомендовать правительству Российской Федерации провести оценку влияния конкретных мер государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации, принятых в условиях изменившейся экономической ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции, на финансовое положение субъектов малого и среднего предпринимательства и при необходимости подготовить предложения для корректировки принятых мер государственной поддержки", - говорится в постановлении.

Также в Госдуме рекомендуют правительству "изменить критерии отнесения хозяйствующих субъектов к субъектам МСП, в том числе в части установления зависимости дохода, полученного ими от осуществления предпринимательской деятельности, и предельных значений среднесписочной численности их работников от сферы осуществляемой деятельности".

В России малый и средний бизнес из наиболее пострадавших из-за коронавируса отраслей может рассчитывать на отсрочку арендных и налоговых платежей, за исключением НДС. Кроме того, введен мораторий на банкротство таких компаний, банками запущена программа по выдаче кредитов под 0% на зарплату сотрудникам.

Также малые и средние предприятия в заявительном порядке могут получить субсидии за апрель и май - по 12 тыс. 130 рублей в месяц при сохранении не менее 90% работников. С 1 июня запущена кредитная программа поддержки занятости в пострадавших областях и социально ориентированных некоммерческих организациях с льготной ставкой 2% годовых. Самозанятым возвращается налог на доход, уплаченный за 2019 год.