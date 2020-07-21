Аукционы по привлечению 2,5 млрд рублей для Ульяновской области признаны несостоявшимися

ТАСС, 21 июля. Министерство финансов Ульяновской области признало несостоявшимися аукционы по привлечению кредитных линий с общим лимитом 2,5 млрд рублей. Аукционы были объявлены на 23 июля, но заявок по ним не поступило, сообщается в документации на портале госзакупок.

"По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки", - говорится в документации по двум кредитным линиям на 1 млрд рублей и одному на 500 млн рублей. Власти планировали расплатиться по кредитам до 2023 года.

В начале июля в пресс-службе законодательного собрания региона сообщили, что расходы бюджета Ульяновской области за первое полугодие 2020 года составили 34,5 млрд рублей, что на 13,4% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Тогда отмечалось, что большая часть расходов бюджета направляется на социальный блок. По итогам первого полугодия текущего года финансирование социально значимых и первоочередных целей из бюджета Ульяновской области составило почти 81% от общей суммы расходов.