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Аукционы по привлечению 2,5 млрд рублей для Ульяновской области признаны несостоявшимися

Аукционы были объявлены на 23 июля, но заявок по ним не поступило

ТАСС, 21 июля. Министерство финансов Ульяновской области признало несостоявшимися аукционы по привлечению кредитных линий с общим лимитом 2,5 млрд рублей. Аукционы были объявлены на 23 июля, но заявок по ним не поступило, сообщается в документации на портале госзакупок.

"По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки", - говорится в документации по двум кредитным линиям на 1 млрд рублей и одному на 500 млн рублей. Власти планировали расплатиться по кредитам до 2023 года.

В начале июля в пресс-службе законодательного собрания региона сообщили, что расходы бюджета Ульяновской области за первое полугодие 2020 года составили 34,5 млрд рублей, что на 13,4% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Тогда отмечалось, что большая часть расходов бюджета направляется на социальный блок. По итогам первого полугодия текущего года финансирование социально значимых и первоочередных целей из бюджета Ульяновской области составило почти 81% от общей суммы расходов.

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РоссияУльяновская область
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