Минвостокразвития готовит программу геологического изучения Арктики

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Минвостокразвития России готовит долгосрочную программу геологического изучения Арктического региона. Об этом во вторник заявил замглавы министерства Александр Крутиков.

"Мы сегодня готовим долгосрочную программу геологического изучения Арктики ровно в этой логике: мы понимаем, что в будущем далеко не все ресурсы, которые сегодня есть в Арктике, будут востребованы мировой экономикой, и вкладывать сегодня ресурсы в те полезные ископаемые, которые в мире могут быть не нужны через 10-15 лет, глупо", - сказал он на онлайн-семинаре в международном дискуссионном клубе "Валдай".

По словам заместителя министра, Минвостокразвития изучает существующие тренды для подготовки такой программы. "Работу мы сегодня такую ведем, и очень внимательно изучаем тренды на мировых рынках, и будем исходя из этого выбирать приоритеты", - отметил он.

Крутиков подчеркнул, что проблема изменения климата в Арктике носит не только экологический, но и экономический характер. "И она, на мой взгляд, недооценена. <...> Та ситуация, которую мы все наблюдали в Норильске, судя по оценкам экспертов, <...> одна из ее главных причин - это деградация многолетней мерзлоты. Это проблема, ставшая не только экологической, но и крупной экономической проблемой", - заключил замминистра.

Крутиков также напомнил, что Минвостокразвития определено ответственным ведомством за подготовку плана адаптации Арктики к климатическим изменениям. "Сегодня мы сформировали группу из более чем 30 ведущих ученых нашей страны в сфере изменения климата в разных его аспектах, еще раз смотрим на эту задачу как на задачу в первую очередь экономического характера. Ущерб экономике страны, который может нанести изменение климата, точно недооценен сегодня. В рамках этого направления мы продолжаем сейчас [работать]", - уточнил замминистра.