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Белоусов поручил Минтрансу доработать механизм взаимодействия государства с инвесторами

Речь идет о механизме, создающем предпосылки и стимулы для своевременной реализации инвестпроектов в портовой отрасли

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил Минтрансу доработать механизм взаимодействия государства с инвесторами, создающий предпосылки и стимулы для своевременной реализации инвестпроектов в портовой отрасли. Об этом журналистам сообщили в секретариате Белоусова.

"Белоусов поддержал ряд предложений Минтранса и поручил ведомству законодательно доработать механизм взаимодействия государства с инвесторами, создающий необходимые предпосылки и стимулы для своевременной реализации инвестпроектов в портовой отрасли", - отмечается в сообщении по итогам заседания правительственной комиссии по транспорту.

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