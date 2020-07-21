Минвостокразвития предложит меры по стимулированию международного сотрудничества в Арктике

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Минвостокразвития РФ в рамках председательства России в Арктическом совете предложит меры, которые будут стимулировать совместные с другими странами проекты в Арктике. Об этом во вторник заявил замглавы министерства Александр Крутиков.

В 2021-2023 годах Россия будет председательствовать в Арктическом совете. Ведется активная подготовка программы председательства.

"Я исхожу из того, что международное сотрудничество в Арктике должно иметь прикладные измерения. <…> Много разговоров, много мероприятий, но, признаюсь честно, у нас в Арктике один совместный проект - это известный всем проект в сфере СПГ "Новатэка". У нас других экономических проектов в Арктике с другими странами нет. И тем более нет со странами Арктического совета. <…> Мы намерены в рамках готовящегося председательства России в Арктическом совете предложить программу мероприятий и мер, которые бы не на словах, а на деле стимулировали совместные экономические проекты", - сказал Крутиков в ходе онлайн-семинара международного дискуссионного клуба "Валдай".

По его словам, сейчас взаимодействие в рамках Арктического совета не имеет "прикладного измерения". При этом важно наращивать сотрудничество России с другими странами в Арктике, отметил он. "Мы хотим, чтобы объемы, в первую очередь, экономического сотрудничества России и других стран в Арктике нарастали. Мы ждали, когда у нас появятся механизмы стимулирования такого сотрудничества. Они теперь у нас есть", - пояснил замминистра.

Крутиков добавил, что сейчас Минвостокразвития ведет работу в том числе с МИД РФ над мерами, которые помогут стимулировать экономическое сотрудничество в рамках Арктического совета. "Очень хочется верить, что мы из этих разговоров перейдем к понятному набору совместных проектов", - отметил он.

Арктический совет учрежден в 1996 году в соответствии с Оттавской декларацией и является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция.