Астраханская область получит 2,3 млрд рублей от правительства РФ на стабилизацию бюджета

АСТРАХАНЬ, 21 июля. /ТАСС/. Правительство России приняло решение выделить Астраханской области дополнительную помощь в размере 2,3 млрд рублей для компенсации выпадающих доходов, а также 138,9 млн рублей на докапитализацию микрофинансовых организаций региона, сообщили журналистам в Министерстве экономического развития России во вторник.

"Для компенсации выпадающих доходов региона в период пандемии правительством было принято решение о выделении дополнительной помощи в размере 2,3 млрд рублей. В рамках антикризисных мер обеспечена докапиализация микрофинансовых организаций Астраханской области в размере 138,9 млн рублей, по которым уже поступило шесть заявок на 11,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Министр экономического развития России Максим Решетников и губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в ходе рабочей встречи также обсудили создание на территории региона портовой особой экономической зоны, на которой будет построен новый порт. Его планирует создать якорный инвестор, там появится современный терминал для обработки контейнерных грузов. Также намерение о вхождение в портовую ОЭЗ подтвердили российские и иностранные инвесторы с заявленным объемом инвестиций в размере 17,2 млрд рублей, уточнили в министерстве.

"В настоящее время в Астраханской области в целях ускоренного социально-экономического развития ведется строительство 50 объектов в сфере здравоохранения, образования, культуры и спорта общей стоимостью более 13 млрд рублей", - добавили в министерстве.

В апреле председатель правительства Астраханской области Александр Шарыкин сообщил, что бюджет региона из-за пандемии коронавируса и ограничительных мер недополучит 12 млрд рублей, это треть собственных доходов Астраханской области.