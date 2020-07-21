"Газпром" разместит "вечные" облигации для финансирования газификации

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. "Газпром" готовится к размещению "вечных" облигаций для финансирования газификации страны, сообщил первый замминистра экономического развития Андрей Иванов в ходе инвестиционного форума "Инфраструктурные инициативы бизнеса".

"Мы рассчитываем на тесное сотрудничество с государственными компаниями, с которыми ведем переговоры о том, что будем принимать на себя дополнительные обязательства, искать возможность за счет всех инструментов, включая и дивидендную политику, и использование новых финансовых инструментов, таких как "вечные" облигации, по которым мы сейчас работаем вместе с Российскими железными дорогами и готовимся уже с "Газпромом" к размещению под большой проект газификации нашей страны", - сказал Иванов.

Другим инструментом, который позволит привлекать средства на международных рынках под инфраструктурные задачи, являются "зеленые", добавил замминистра. "Зеленые" облигации - очень интересный инструмент, который позволяет привлекать средства на международных рынках под инфраструктурные задачи, связанные с решением экологических проблем", - отметил он.

В "Газпроме" в свою очередь подтвердили обсуждение возможности размещения "вечных" облигаций. "В настоящее время ПАО "Газпром" прорабатывает возможность выпуска бессрочных облигаций", - сказали ТАСС в пресс-службе компании.

В начале июня президент РФ Владимир Путин поручил "Газпрому" и ответственным ведомствам обеспечить "поэтапное завершение газификации к 2024 году и 2030 году".

Уровень газификации в России составляет около 70%, сообщал в марте министр энергетики РФ Александр Новак. По его оценке, для достижения целевого уровня газификации в 83% необходимо 2 трлн рублей до 2030 года.

По данным источника ТАСС в правительстве, Минэнерго дорабатывает предложение наделить "Газпром" правом доводить газ не только до населенных пунктов, но и подключать конечных потребителей ("последняя миля"). Сейчас обязанность доводить газ до конечного потребителя лежит на региональных властях и муниципалитетах, у которых зачастую нет на это средств, что тормозит процесс газификации в стране.