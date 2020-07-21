Рынок акций РФ вырос на новостях об успешных испытаниях вакцин и мерах поддержки в ЕС

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Российский рынок акций завершил торги во вторник уверенным ростом. Так, индекс Мосбиржи подрос на 0,84% - до 2825,71 пункта, индекс РТС - на 1,93%, до 1259,72 пункта.

Покупкам на отечественном рынке способствовали новости об успешных испытаниях вакцин сразу несколькими компаниями и намерениях правительств оказать дополнительные меры поддержки для преодоления последствий пандемии.

Доллар снижается на 1,05% - до 70,59 рубля, евро - на 0,49%, до 81,277 рубля.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению торгов в РФ оставались в уверенном плюсе и прибавляли около 3,5% - до $44,9 и $42,51 за баррель соответственно.

"Причинами для локального повышения риск-аппетитов стали сообщения о появлении новых потенциальных вакцин от коронавируса, а также о создании ЕС фонда в размере €750 млрд для борьбы с последствиями пандемии COVID-19", - поясняет инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

Кроме того, пока на мировой рынок не поступает значимой негативной информации в виде каких-либо традиционных "сигналов" об экономических конфликтах США и Китая, добавляет аналитик "Фридом Финанс" Александр Осин.

Прогнозы экспертов

Рынок остается в растущем тренде, и в среду, 22 июля, преобладают шансы его повышения, считает Осин.

Вместе с тем текущий импульс роста является неустойчивым, "вирусные" риски и угроза эскалации напряженности между США и Китаем способны быстро изменить настроения участников торгов", указывает Бахтин.

Он отмечает, что в среду инвесторы будут ждать данных по запасам нефти в США и объемам продаж на вторичном рынке жилья США за июнь.

По прогнозам "БКС Премьер", индекс Мосбиржи может сформироваться в пределах 2775-2850 пунктов, доллара - на уровне 70,6-71,4 рубля.