Воробьев: сроки реализации проекта МЦД немного сместятся из-за пандемии

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Ситуация с коронавирусом негативно отразилась на бюджете Московской области, что повлечет изменение сроков реализации некоторых проектов. Кроме того, из-за пандемии ввод в эксплуатацию новых станций и путей Московских центральных диаметров будет чуть-чуть сдвинут на более позднее время, сообщил во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"26% валового регионального продукта - это торговля. Ясно, что удар серьезный нанесен во втором квартале, но я очень надеюсь, что мы быстро восстановимся. Мы стремились достичь планки [доходов] в 800 млрд рублей в 2020 году, все, что мы пережили, ударило по нашей экономике где-то на 130-150 млрд рублей. Сроки [проектов] мы снесем на более поздний период, это действительно придется сделать, но стратегически мы не отклоняемся. МЦД введем чуть-чуть позже, это проект с федеральным правительством, с Москвой, но каких-то радикальных изменений не будет", - сказал Воробьев, не уточнив, на какие сроки может быть сдвинут проект.

Кроме того, позже могут быть выполнены работы по строительству и реконструкции дорог и дорожных развязок. "Самые главные, самые востребованные [проекты] - школы, детские сады, благоустройство - стараемся все выполнить в срок. Все социальные гарантии, у нас их достаточное количество, все обязательства региона будут выполнены", - сказал губернатор.

Воробьев добавил, что региональные власти ставят перед собой задачу восстановить экономику, чтобы спрос был на высоком уровне, а предприятия смогли заработать в полном объеме. По его словам, снижение ставки Центробанка для Московской области является критически важным.

"Нам дали возможность занимать, это значительно облегчает ситуацию, но на COVID мы потратили значительные средства: это и выплаты, и пособия, и [средства индивидуальной защиты], и койки, ИВЛ, лекарства, - все это очень внушительные суммы. Несколько десятков миллиардов рублей нам необходимо было инвестировать в здравоохранение, чтобы оперативно, экстренно не допустить завала в [системе здравоохранения]. [Теперь] задача - [эти деньги] компенсировать. Сегодня мы очень хорошо разместили первый транш займа, деньги нам дают достаточно дешево, всегда хочется, конечно, дешевле", - сказал губернатор.

В ноябре 2019 года было открыто движение по первым Московским центральным диаметрам от Одинцово до Лобни и от Нахабино до Подольска. С большинства станций МЦД можно сделать пересадки на метро, МЦК и радиальные направления МЖД. Всего планируется открытие пяти диаметров. В общей сложности это 375 км путей, более 180 станций, организация движения по которым улучшит транспортное обслуживание 6,9 млн москвичей и 5,5 млн жителей Московской области.