"Газпром" заключил договоры на поставку труб почти на 100 млрд рублей

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. "Газпром инвест" по итогам закупки заключил договоры на поставку труб почти на 100 млрд рублей, следует из данных на сайте госзакупок.

Всего было заключено пять договоров.

В начале июня "Газпром инвест" объявил тендер на поставку 1,3 млн тонн труб большого диаметра. Предельная начальная цена закупки составляла 98 млрд рублей. Согласно документации закупки, поставку труб на базы "Газпром инвеста" в Ухте, Бугуруслане, Рыздвяном и Романово планируется осуществить в период с 30 марта 2020 года по 31 декабря 2022 года.

Издание РБК со ссылкой на источники сообщало, что поставка была разделена между пятью компаниями. Крупнейшим поставщиком стала "Объединенная металлургическая компания" (ОМК) с долей в 35%. Следом идет "Северсталь" (25%), ЧТПЗ и ТМК (по 15% каждая), а также Загорский трубный завод (10%). ЧТПЗ и ЗТЗ официально подтвердили ТАСС свои доли участия в поставках.

Позднее в ФАС заявили о поступивших жалобах на закупку "Газпрома". Одна жалоба подана компанией ООО "Просперити", вторая поступила от физического лица. "Газпром" в свою очередь назвал их необоснованными. "Практика подачи жалоб со стороны компаний, и тем более физических лиц, права и интересы которых никаким образом не могут быть затронуты закупкой, является лишь попыткой сорвать реализацию крупнейших инвестиционных проектов", - сказали в компании.

По итогам рассмотрения жалоб заместитель руководителя ФАС Михаил Евраев сообщил ТАСС о выявленных технарушениях, которые не повлияли на права участников и будут устранены при заключении договора. 15 июля "Газпром" обжаловал в Арбитражном суде города Москвы предписание антимонопольной службы.