ТАСС, 21 июля. Авиакомпания Royal Flight возобновила регулярные рейсы из Москвы в Сочи, говорится в сообщении авиаперевозчика.

"21 июля авиакомпания Royal Flight выполнила свой первый регулярный рейс из Москвы в Сочи. Boeing 757-200, выполняющий рейс RL 707, вылетел из аэропорта Домодедово и доставил пассажиров в аэропорт назначения. Загрузка рейса составила 229 человек", - отметили в компании.

До конца июля рейсы будут выполняться по вторникам и субботам. С 1 августа добавится рейс в четверг. Таким образом, авиакомпания будет выполнять три рейса в неделю вплоть до 1 октября.