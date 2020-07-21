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Royal Flight возобновила регулярные рейсы из Москвы в Сочи

С 1 августа авиакомпания будет выполнять три рейса в неделю вплоть до 1 октября

ТАСС, 21 июля. Авиакомпания Royal Flight возобновила регулярные рейсы из Москвы в Сочи, говорится в сообщении авиаперевозчика.

"21 июля авиакомпания Royal Flight выполнила свой первый регулярный рейс из Москвы в Сочи. Boeing 757-200, выполняющий рейс RL 707, вылетел из аэропорта Домодедово и доставил пассажиров в аэропорт назначения. Загрузка рейса составила 229 человек", - отметили в компании.

До конца июля рейсы будут выполняться по вторникам и субботам. С 1 августа добавится рейс в четверг. Таким образом, авиакомпания будет выполнять три рейса в неделю вплоть до 1 октября.

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