Власти Удмуртии в августе планируют привлечь кредитов на 10,7 млрд рублей

ИЖЕВСК, 21 июля. /ТАСС/. Минфин Удмуртии в августе проведет 11 аукционов на привлечение кредитов на сумму в 10,7 млрд рублей, следует из данных, опубликованных во вторник на сайте госзакупок.

По данным сайта, начальная ставка по кредитам составляет 5,5% годовых. Шесть аукционов — пять на 1 млрд рублей и один на 700 млн рублей — назначили на 7 августа. Средства планируют привлечь на 10 дней. Заявки будут приниматься до 6 августа. Еще пять аукционов — по 1 млрд рублей каждый — состоятся 10 августа, средства привлекут на 6 месяцев, заявки принимаются до 7 августа.

Средства планируют направить на погашение долговых обязательств республики или на финансирование дефицита бюджета.

В мае депутаты Госсовета Удмуртии внесли поправки в закон о бюджете региона на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, согласно которым, расходная часть главного финансового документа республики в 2020 году увеличилась на 8,6 млрд рублей - до 91,4 млрд рублей, доходная часть - на 2,9 млрд рублей, до 86,6 млрд рублей. Таким образом, дефицит бюджета составляет 4,8 млрд рублей вместо ранее запланированного профицита в 863 млн рублей.

В июне глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета республики на 1 июня 2020 года составил 19,3 млрд рублей, что почти на 30% меньше запланированного.

По данным Минфина республики, на 1 июля 2020 года государственный долг Удмуртии составил 49 млрд 942,6 млн рублей, в том числе бюджетные кредиты из федерального бюджета на 1 июля составляют 25 млрд 192,6 млн рублей (50% от объема госдолга), кредиты, полученные от кредитных организаций, составляют 17 млрд 450 млн рублей (35% от объема госдолга), обязательства по ценным бумагам составили 7 млрд 300 млн рублей (15% от объема госдолга).