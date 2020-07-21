"Известия": лишь треть российских компаний полностью вернулись к работе из офиса

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Сотрудники только 32% российских компаний, которые переходили на дистанционный режим работы, полностью вернулись на рабочие места в офисе. Об этом во вторник пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование российской платформы поиска работы HeadHunter.

Что делать, если вы выгорели на удаленке? И почему так происходит?

По данным опроса, проведенного с 7 по 20 июля среди представителей порядка 100 работодателей по стране, в целом возвращение в офисы началось в 76% российских компаний, из них 44% организаций вернулись к офисному режиму работы частично.

Еще в 13% компаний сообщили, что пока не начали возвращать сотрудников в офисы, но планируют начать этот процесс. В 9% опрошенных фирм отложили перевод к офисному формату работы на неопределенный срок. Оставшиеся 2% организаций заявили, что решили полностью перейти на удаленный формат работы и не планируют возвращение в офисы.

Согласно опубликованным в мае данным совместного аналитического доклада ВЦИОМ и Social Business Group, количество работающих удаленно россиян во время пандемии возросло в восемь раз. При этом для трети россиян режим занятости в связи с пандемией остался неизменным. В докладе сообщалось, что среди перешедших на удаленную работу респондентов 60% оценили свой опыт отрицательно, а 36% - положительно.