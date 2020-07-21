Нитка "Турецкого потока" будет закрыта с 27 июля по 10 августа из-за техработ

ТАСС, 21 июля. Прокачка топлива по наземной нитке газопровода "Турецкий поток" будет остановлена в период с 27 июля по 10 августа в связи с проведением работ по техническому обслуживанию. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на турецкую государственную нефтегазовую компанию BOTAS, которая является оператором проекта.

Отмечается, что работы продлятся 360 часов. По данным Булгартрансгаза, в указанный период - с 27 июля по 10 августа - будет закрыта труба на пунктах Странджа/Малкочлар на болгарско-турецкой границе.

Пропускная способность газопровода "Турецкий поток" протяженностью 930 км - 31,5 млрд куб. м газа в год. Первая нитка мощностью 15,75 млрд куб. м газа в год предназначена для потребителей в Турции, вторая - для стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Газопровод проходит по дну Черного моря с территории России до побережья Турции. Далее идет сухопутная транзитная нитка до границы с сопредельными странами, откуда уже сейчас газ экспортируется в Грецию, Болгарию, Северную Македонию. В дальнейшем (после завершения строительства всей инфраструктуры) газ пойдет в Сербию и Венгрию.