Город Санья стал лидером на Хайнане по объему розничной интернет-торговли услугами

САНЬЯ, 21 июля. /ТАСС/. Розничный оборот онлайн-торговли услугами китайского города Санья, расположенного в южной провинции КНР Хайнань, в первом полугодии текущего года составил 9,66 млрд юаней (порядка $1,4 млрд). Как сообщает газета "Хайнань жибао", за минувшие шесть месяцев Санья занял первое место среди населенных пунктов острова по данному показателю.

При этом общий объем интернет-торговли Санья составил 13,6 млрд юаней (около $1,94 млрд), в розничном секторе были осуществлены продажи на сумму 10,9 млрд юаней (около $1,6 млрд). Из этой суммы толлько 1,4 млрд юаней ($200 млн) пришлось на торговлю товарами.

Объем онлайн-торговли на Хайнане за первые шесть месяцев текущего года превысил $15 млрд. Среди общей суммы интернет-транзакций на Хайнане объем оптовой торговли и продаж формата b2b в первом полугодии составил 74,2 млрд юаней (порядка $10 млрд), розничной торговли - 35,6 млрд (около $5 млрд). При этом объем онлайн-продаж товаров в розницу составил 20,8 млрд юаней (примерно $2,9 млрд), что на 27,6% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В частности, только в июне этот показатель вырос почти на 58%.

Развитие электронной коммерции на Хайнане - составная часть плана правительства КНР по превращению этой тропической провинции в "международный центр туризма и потребления". На острове регулярно проводятся онлайн-мероприятия по стимулированию потребительских расходов населения. В них принимают участие крупные платформы электронной коммерции - TMall, Taobao и другие. Так, например, в период с 1 по 18 июня местная администрация способствовала проведению масштабной интернет-кампании, в ходе которой общий объем продаж превысил 1,4 млрд юаней (около $197,8 млн).