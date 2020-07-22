Корпорация МСП создаст ресурс для оценки влияния инвестпроектов на национальные цели

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Цифровой ресурс "ГеоВЭБ" в сфере городской экономики будет создан к ноябрю ВЭБ.РФ совместно с Корпорацией МСП, он будет оценивать влияние инвестпроектов на показатели социально-экономического развития города, достижение целей нацпроектов и национальные цели. Об этом сообщили в среду ТАСС в корпорации.

"ВЭБ.РФ и Корпорация МСП приступили к созданию IT-ресурса на базе Бизнес-навигатора МСП. Система позволит на стадии отбора инвестиционных проектов оценить их влияние на показатели развития города, а также прогнозировать мультипликативный эффект в отраслях городской экономики от реализации проектов и оценить вклад инвестиций в реализацию национальных проектов и национальных целей", - сказали в организации, уточнив, что ориентировочный срок создания системы - вторая половина октября 2020 года.

Геоаналитическая система будет создана с учетом опыта внедрения "Бизнес-навигатора МСП", разработанного Корпорацией МСП и использование которого является частью мероприятий национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

На начальном этапе функционал платформы охватит более 700 показателей, характеризующих конкретные города. Среди них в том числе демографические, социальные, экономические, финансовые показатели, индекс качества городской среды, обеспеченность населения объектами здравоохранения и образования, пространственные данные и многое другое.

"Система позволит анализировать потенциальный эффект влияния от реализации конкретных инвестиционных проектов на изменение отраслевых показателей, комплементарный эффект влияния на смежные отрасли и на прирост демографических, экономических и социальных показателей города. Речь идет как о крупных промышленных проектах, так и о локальных - по модернизации общественного транспорта, развитию коммунальной инфраструктуры, созданию объектов образования, здравоохранения, общественного питания, розничной торговли и других", - уточнили в корпорации.

Таким образом, создаваемый ВЭБ.РФ и Корпорация МСП цифровой ресурс поможет принимать управленческие решения "в отношении инвестиционных проектов для достижения максимального влияния на развитие городской экономики, повышение качества жизни и достижение национальных целей".

Портфель инвестпроектов

Как пояснили в корпорации, новая платформа позволит команде ВЭБа "уже осенью начать формировать портфель инвестиционных проектов в сфере городской экономики с учетом емкости городских инвестиционных ниш, отдельных отраслей и прогнозов их развития, а также влияния на национальные проекты и национальные цели".

На первом этапе платформа будет функционировать внутри Группы ВЭБ.РФ и координируемых ей организаций развития и охватывать 44 города России. На следующем этапе количество городов будет расширяться, а платформа может стать единым информационным пространством для ВЭБ.РФ, органов власти, инвесторов, операторов проектов, уточнили в пресс-службе.