На Чукотке разрабатывают обновленную карту минерально-сырьевой базы региона

ТАСС, 22 июля. Власти Чукотки совместно с Росгеологией работают над актуализацией карты минерально-сырьевой базы региона, которая не обновлялась с 2007 года. Об этом сообщил ТАСС руководитель окружного департамента промышленной политики Чукотского АО Валерий Козлов.

"В настоящий момент на Чукотке нет месторождений, которые можно было бы взять в разработку - все имеющиеся уже осваивают. Именно поэтому власти округа совместно с Росгеологией приступили к разработке карты минерально-сырьевой базы региона - необходимо менять устоявшиеся методы [добычи] и применять системный подход к воспроизводству полезных ископаемых региона. Основная задача сейчас - обеспечить рост запасов и формирование необходимой инфраструктуры для их промышленного освоения", - сказал Козлов.

Он напомнил, что добыча полезных ископаемых - основа экономики региона. Рост налоговых поступлений от промышленников, работающих в горнорудной отрасли, дает возможность увеличивать социальные расходы бюджета. Сейчас крупнейшим проектом в отрасли считается строительство Баимского горно-обогатительного комбината для одного из самых крупных в мире медно-золотых месторождений, которое планируется завершить к 2026 году. Ожидается, что строительство комбината поможет привлечь в регион 360 млрд рублей инвестиций и увеличить валовый региональный продукт в четыре раза.

Чукотский автономный округ обладает ресурсами золота, олова, серебра, меди, свинца, цинка, вольфрама, а также угля, нефти и газа, подземных питьевых и минеральных вод, общераспространенных полезных ископаемых, поделочных и полудрагоценных камней. Округ удерживает лидерство в Дальневосточном федеральном округе по добыче золота, однако в последние годы содержание драгоценного металла в руде постепенно иссякает.