Сбербанк выкупил долю "Яндекса" в сервисе "Яндекс.Деньги"

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Сбербанк во вторник закрыл сделку по выкупу доли "Яндекса" в "Яндекс.Деньгах", следует из информации на сайте Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Согласно данным, доля "Яндекса" в размере 25% перешла к структуре Сбербанка - ООО "Цифровые активы". Самому Сбербанку принадлежит 75% "Яндекс.Денег". Таким образом, банк стал единственным владельцем сервиса.

23 июня "Яндекс" объявил о прекращении сотрудничества со Сбербанком по совместным предприятиям. В результате сделки "Яндекс" пообещал выкупить у Сбербанка долю в "Яндекс.Маркете" за 42 млрд рублей, Сбербанк - долю "Яндекса" в "Яндекс.Деньгах" за 2,4 млрд рублей. Стороны ожидают, что сделка будет закрыта в третьем квартале 2020 года.