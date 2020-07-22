Бизнес ФРГ работает над ответными мерами в связи с санкциями США по "Северному потоку - 2"

БЕРЛИН, 22 июля. /ТАСС/. Восточный комитет германской экономики (OAOEV) призывает принять ответные меры в отношении США в свете их планов расширить санкции против строительства газопровода "Северный поток - 2" и работает над конкретными предложениями по данному вопросу. Об этом заявил руководитель OAOEV Михаэль Хармс в опубликованном в среду интервью медиагруппе Funke .

"До сих пор мы постоянно предостерегали от жестких ответных мер касательно США, поскольку не хотим оказаться в санкционной спирали. Теперь мы смотрим на это несколько иначе", - сказал он. "Мы активно работаем над конкретными предложениями", - сообщил Хармс. "Они могут варьироваться от ясных дипломатических заявлений и компенсаций для местных фирм до защитных ответных санкций", - подчеркнул руководитель OAOEV.

Хармс предупредил, что правительство США может заморозить счета компаний, так или иначе связанных со строительством "Северного потока - 2", запретить их менеджерам въезд в Соединенные Штаты.

"Санкции, возможно, грозят и финансирующим [проект] банкам - это очень болезненный удар", - считает он. В то же время эксперт указал на то, что пока нигде названия отдельных фирм не фигурируют и не говорится о конкретных мерах США.

Опасный прецедент

Отвечая на вопрос, можно ли из-за расширения санкций считать "Северный поток - 2" мертвым проектом, Хармс отметил: "Так далеко мы еще не зашли". "Но посольство США в Берлине уже настоятельно предлагает некоторым компаниям конкретные даты для переговоров. Такие действия мы считаем чуждыми партнерам", - заявил он. "Мы в связи с этим тесно координируем наши действия с правительством ФРГ", - добавил эксперт.

"Угрозы санкций со стороны США мы считаем опасным прецедентом", - подчеркнул руководитель OAOEV, отметив, что "речь идет не только о "Северном потоке - 2". "ЕС должен эффективно противодействовать этому. Необходимо избежать того, чтобы другие государств пришли к подобным идеям", - призвал он.

По мнению Хармса, "технически дальнейшее строительство ["Северного потока - 2"] не должно представлять проблему". "Но возникает вопрос, как поведут себя, например, страховые компании", - заметил он.

Руководитель OAOEV подчеркнул, что бизнес ФРГ по-прежнему считает "крайне важным" газопровод. "Он будет способствовать обеспечению поставок газа, поддержанию низких цен и поможет в защите климата", - считает Хармс.

О ситуации с санкциями

Палата представителей Конгресса США во вторник одобрила проект оборонного бюджета на следующий финансовый год (начинается в стране с 1 октября), который обязывает администрацию ужесточить санкции в отношении газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".

Речь идет о введении рестрикций против иностранных лиц, которые в значительной мере способствуют продаже, аренде или предоставлении судов для укладки труб, предназначенных для строительства "Северного потока - 2" и "Турецкого потока".

О комитете

Восточный комитет германской экономики является региональной инициативой экономики ФРГ для стран Центральной, Восточной Европы и Центральной Азии. Комитет со штаб-квартирой в Берлине объединяет более 350 предприятий, прежде всего среднего бизнеса, а также крупные промышленные союзы.

23 марта 2018 года в Берлине члены Восточного комитета, основанного в 1952 году, и Восточноевропейского объединения германской экономики, основанного в 1989 году, проголосовали за слияние в одну организацию под общим названием Восточный комитет германской экономики (Ost-Ausschuss - Osteuropaverein der Deutschen Wirtschaft e.V., зарегистрированное объединение).