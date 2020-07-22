Российские банки во II квартале выдали на 45,3% меньше потребкредитов

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Российские банки во II квартале 2020 года выдали 2,54 млн потребительских кредитов, что на 45,3% меньше, чем годом ранее, сообщили ТАСС в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

При этом в июне по сравнению с маем отмечен рост выдачи потребкредитов на 20,7% - до 1,03 млн.

"Падение выдачи по потребительским кредитам во II квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года оказалось довольно существенным, - отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. - С одной стороны, риск-менеджмент банков по-прежнему придерживается консервативного подхода при кредитовании граждан. Поэтому в апреле - июне потребительские кредиты выдавались только тем из них, чей уровень долговой нагрузки и значение персонального кредитного рейтинга находились на высоком уровне".

Количество обращений за кредитами во II квартале также сократилось. Эту тенденцию в НБКИ объясняют нежеланием граждан наращивать свою долговую нагрузку.

За отчетный период наибольшее количество потребкредитов было выдано в Москве (113,2 тыс.), Московской области (100,7 тыс.) и Башкирии (91,5 тыс.) При этом снижение выдачи кредитов зафиксировано во всех регионах страны, самое значительное среди 30 регионов-лидеров отмечено в Ставропольском (-54,8%) и Краснодарском (-52,5%) краях, а также в Тюменской области (-51,6%).