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"Ведомости": ОАК может разработать увеличенную версию SSJ-100

Однако не все в корпорации поддерживают идею по увеличению самолета, пишет газета
Самолет Sukhoi Superjet 100 Ладислав Карпов/ТАСС
Описание
Самолет Sukhoi Superjet 100
© Ладислав Карпов/ТАСС

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) рассматривает возможность разработки увеличенной версии пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100. Об этом в среду сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на представителей корпорации и федеральных чиновников.

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По словам источников, ОАК изучает различные варианты вместимости салона: на 115, 120, 125, 130 и 140 мест в одноклассной компоновке. Современный лайнер вмещает в себя от 98 до 103 пассажиров.

Запуск проекта по увеличению SSJ-100 возможен лишь через несколько лет, после создания SSJ New - модификации самолета Superjet 100 с аналогичной размерностью и максимальным импортозамещением компонентов и систем, утверждают собеседники газеты.

Как передают "Ведомости", не все в ОАК поддерживают идею по увеличению SSJ-100. Сейчас корпорация завершает сертификацию среднемагистрального самолета МС-21-300, вмещающего 211 пассажиров, и модернизированный SSJ-100 будет с ним конкурировать, предполагают источники.

"Основные усилия в рамках программы SSJ-100 сосредоточены сейчас на развитии системы послепродажной поддержки и создании модернизированной версии самолета. Испытания ряда систем уже идут, но впереди еще большая работа. Варианты развития обновленной платформы с точки зрения дополнительных рыночных ниш могут быть реализованы на следующем этапе после дополнительных маркетинговых исследований", - приводит издание слова источника, близкого к корпорации.

Sukhoi Superjet 100 - российский ближнемагистральный пассажирский самолет, разработанный компанией "Гражданские самолеты Сухого". Максимальная вместимость - 103 места. Версия Long Range (SSJ-100 LR) имеет дальность полета более 4 тыс. км. Для своей скоростной категории "С" (крейсерская скорость - 830 км/ч, максимальная - 860 км/ч) самолет может садиться на весьма короткую полосу - 1700 м.

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