WSJ: авиакомпаниям могут не разрешить использовать Boeing 737 MAX до 2021 года

По словам источников издания, в Федеральном авиационном управлении (ФАУ) США решили рассмотреть комментарии заинтересованных сторон относительно сертификации программного обеспечения Boeing 737 MAX. На практике это означает, что их полеты, скорее всего, не разрешат возобновить раньше октября или ноября 2020 года, отмечает газета. Еще несколько недель потребуется на получение данного разрешения в других странах.

НЬЮ-ЙОРК, 22 июля. /ТАСС/. Авиаперевозчики, вероятнее всего, не смогут вновь в массовом порядке использовать самолеты Boeing 737 MAX для перевозки пассажиров до начала 2021 года. Об этом сообщила во вторник газета The Wall Street Journal .

Как подчеркивается в публикации, специалисты ФАУ также должны будут проверить, надлежащим ли образом авиаперевозчики осуществляют техническое обслуживание лайнеров и проводят подготовку пилотов. Это процесс, согласно оценкам издания, вероятно, завершится в декабре. Один из источников отметил, что работа может замедлиться из-за зимних праздников. По его словам, "начало пассажирских перевозок может быть отложено до февраля или позже".

Представители ФАУ и Boeing не уточнили, когда может возобновиться эксплуатация Boeing 737 MAX. Она была приостановлена после двух катастроф. 10 марта 2019 года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек.

Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, произошел сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности. После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии.