Инфляция на Хайнане за полгода составила 4,6%, снизившись по сравнению с I кварталом

ХАЙКОУ, 22 июля. /ТАСС/. Индекс потребительских цен (CPI, инфляция) на Хайнане за полгода вырос в годовом исчислении на 4,6%, снизившись по сравнению с показателем I квартала на 1,2 процентного пункта. Об этом сообщило статистическое управление региона.

Как рассказала на пресс-конференции заместитель главы ведомства Ван Юй, одновременно произошло увеличение расходов местного бюджета с целью реализации мер по стимулированию экономики. Так, рост ассигнований на развитие лесного и сельского хозяйства за шесть месяцев составил 17%, сферы услуг - почти 10%, на экологию - примерно 16%, на нужды социального обеспечения и повышение занятости - порядка 2%.

"За полгода власти Хайнаня применили ряд комплексных мер для стабилизации цен, - прокомментировала ситуацию инспектор статуправления Чжэн Лу. - Рост CPI главным образом произошел из-за подорожания пищевой продукции, однако после I квартала инфляция замедлилась".

По словам чиновника, существенное сдерживающее воздействие на инфляционные процессы в провинции оказали цены на нефтепродукты, понизившиеся в связи с падением спроса на углеводороды на международном рынке: бензин и дизельное топливо на острове с января по июнь подешевели на 16,2% и 13,3%, сжиженный природный газ - на 3,2%.

Как полагают китайские экономисты, инфляция на Хайнане поддерживается "на рациональном уровне, когда потребительский спрос и рост деловой активности компенсируют повышение цен". Согласно статистике, индекс CPI в 2017-2019 годах составил 2,8%, 2,5% и 3,4% соответственно. Как утверждают эксперты, это свидетельствует о стабильности рынка, а также о постепенном повышении конкурентоспособности продукции и услуг региональных предприятий.