Генконсул РФ надеется, что пассажирские пункты на границе России и Китая откроются к осени

ПЕКИН, 22 июля. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Существует надежда на восстановление работы пассажирских пунктов на российско-китайской границе ориентировочно к сентябрю. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в среду по телефону генеральный консул РФ в Харбине Владимир Ощепков.

"Надежда у нас остается. Надеемся, что, если не в этом месяце, то, может быть, в следующем, ближе к сентябрю, ситуация стабилизируется, и каким-то образом мы наладим процесс создания гуманитарных коридоров [на российско-китайской границе]", - рассказал он.

Дипломат уточнил, что многое зависит и от эпидемиологической ситуации в России. "Практически каждую неделю мы официально обращаемся к китайской стороне, чтобы они создали гуманитарные коридоры, которые действовали в феврале и в марте, - добавил Ощепков. - На прошлой неделе я ходил в администрацию провинции Хэйлунцзян. <...> Они понимают, но Пекин пока не дает согласия. Китайские власти боятся, что снова не справятся и допустят новую вспышку коронавируса".

Генконсул напомнил, что правительство КНР держит закрытыми все наземные пассажирские пункты пропуска и не готово открыть их ни для россиян, ни для собственных граждан. "Китайская сторона считает, что эпидемиологическая ситуация в пограничной зоне по-прежнему нестабильная. Они боятся повторения апрельских событий (повторной вспышки коронавируса - прим. ТАСС), поэтому пока все "на замке". В то же время власти Китая не против того, чтобы между Россией и КНР осуществлялись перелеты", - рассказал он.

Как объяснил Ощепков, контролировать международные авиарейсы гораздо проще, чем людей, которые на протяжении многих часов переходят границу непрерывным потоком в обоих направлениях. Он также отметил, что в области грузовых перевозок ситуация в приграничной зоне по-прежнему не идеальная: "Это происходит из-за того, что у водителей иногда бывают положительные результаты тестов на коронавирус. После каждого такого случая приходится всю смену, которая с ними работала и контактировала, садить на 14-дневный карантин, дезинфицировать все помещения - все это затормаживает работу".

По оценке генконсула, наземные пограничные пункты на российско-китайской границе "функционируют в разном режиме". Некоторые загружены на 60% по сравнению с тем, что было до начала эпидемии, другие "не дотягивает даже до 30%". "Мы пытаемся работать как с российскими, так и с китайскими властями, чтобы увеличивать грузопотоки. Результат есть, но не такой, какой мы ожидали", - подытожил генконсул.