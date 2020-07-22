Власти Чукотки предлагают пересмотреть методику расчета стоимости жилья

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Власти Чукотки обратятся в федеральный центр с предложением о корректировке методики расчета стоимости строительства квадратного метра жилья на территории округа. Это позволит увеличить объемы возводимого в регионе жилья, сообщила в среду ТАСС врио начальника департамента финансов, экономики и имущественных отношений правительства Чукотского АО Елена Компаниец.

Темпы возведения жилья на Чукотке, в том числе и по нацпроектам, остаются одними из самых низких в Дальневосточном федеральном округе. При этом президент России Владимир Путин в июне потребовал до 2024 года увеличить объемы строительства жилья на Дальнем Востоке в 1,6 раза.

"Для Чукотского автономного округа на второй квартал 2020 года показатель средней рыночной стоимости, рассчитанный согласно методике, составляет почти 68 тыс. рублей за квадратный метр. При этом средняя стоимость строительства метра жилья в регионе, согласно данным Росстата за 2019 год, превышает 121 тыс. рублей. Это негативно сказывается на объемах возводимого жилья и темпах расселения аварийного жилого фонда в регионе. В связи с этим предлагаем внести в методику изменения, позволяющие для субъектов РФ, в том числе для Чукотского автономного округа, в отношении которых отсутствуют данные в Росстате о средней цене квадратного метра жилого помещения на рынке первичного жилья, использовать данные о средней стоимости строительства квадратного метра жилья общей площади жилого дома", - сказала Компаниец.

Удорожание строительства жилья почти в два раза связано с отдаленностью региона и, как следствие, высокими затратами на доставку стройматериалов. В настоящий момент на Чукотке около 21 тыс. кв. м жилья находятся в аварийном жилфонде, и, чтобы расселить его, властям округа необходимо около 2,5 млрд рублей.

Нацпроект "Жилье и городская среда" - один из национальных проектов России на 2019-2024 годы. Его главные цели - обеспечение доступным жильем семей со средним достатком, кардинальное повышение комфортности городской среды и создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды.