Спецпредставитель президента: Россия нуждается в создании отечественных аналогов App Store

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков считает "жизненной необходимостью" разработку отечественных платформ, аналогичных App Store и Google Play, во избежание ситуаций, при которых эти сервисы окажутся недоступными для российских пользователей. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

В начале июля основатель мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал действия Apple и Google, взимающих сборы с разработчиков мобильных приложений за возможность продавать программы через официальные магазины корпораций. Он порекомендовал государствам обязать Apple предустанавливать на смартфоны альтернативные магазины приложений, "которые позволяли бы местным разработчикам не отправлять 30% от своего оборота в Калифорнию".

"К сожалению, есть жизненная необходимость [разработки отечественных платформ, аналогичных App Store и Google Play]. <…> Это как с закрытием границ после пандемии - проблема не в том, что Россия закрывает границы, а в том, что закрывают границы для России, то есть это улица с двусторонним движением. Так как мы находимся под постоянным риском недоступности этого магазина приложений при том или ином сценарии, конечно, мы обязаны разрабатывать собственные решения. Даже несмотря на то, что это ухудшает пользовательский опыт, рано или поздно мы к этому придем", - сказал Песков.

Он считает, что с технической точки зрения в создании таких платформ "ничего невозможного нет". Однако такое решение может быть принято при соответствующем уровне риска. "Я думаю, что до этого не дойдет", - заключил собеседник агентства.

"Зеркальные корпорации"

В качестве альтернативного сценария, при котором магазины приложений Apple и Google не попадут под возможные санкции в России, Песков видит переход двух мировых компаний в категорию "зеркальных корпораций", не имеющих четкого "гражданства" и при этом выплачивающих налоги в ряде государств на равных условиях.

"Если такие компании, как Apple и Google, перестанут быть американскими и станут глобальными, как они и заявляют, тогда риск введения долгосрочных контрсанкций существенно снизится. В рамках нашего прогноза развития 2020-х годов мы ожидаем возникновения "зеркальных корпораций", когда штаб-квартира компании находится в одной из нейтральных стран, например, Швейцарии или Сингапуре, а бизнес она ведет и налоги честно платит в большом количестве других стран на одинаковых условиях. <…> Чтобы Apple и Google не попали под запрет их магазинов в России, они должны просто перестать быть американскими компаниями", - добавил спецпредставитель президента.

Песков также отметил, что наблюдаемую сегодня ситуацию с компанией TikTok, руководство которой с учетом угрозы американских санкций сейчас ищет возможность "переезда" на нейтральную территорию, можно считать примером зарождения такой модели бизнеса.